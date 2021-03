Montegiardino: frigorifero prende fuoco a scuola, interviene la Polizia civile

Principio di incendio nella scuola Elementare Montegiardino "L'Olmo" intorno alle 13,30, quando è arrivata la chiamata alla Centrale operativa. Le fiamme sarebbero state sprigionate da un frigorifero che aveva avuto in passato interventi di manutenzione. Subito scattato il protocollo per le scuole della Sezione antincendio della Polizia civile intervenuta sul posto con due mezzi. La scuola è stata evacuata dopodiché gli agenti hanno bonificato e messo in sicurezza L'area. L'intervento è durato circa mezz'ora. Dopodiché sul posto sono intervenuti i veterinari per verificare la sicurezza dei cibi presenti. Mentre i bambini sono regolarmente tornati in classe.