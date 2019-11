Murata: auto tampona ragazzo a bordo dello scooter. Non è grave

Incidente stradale in Via del Serrone alle 14:30 circa. Un ragazzino su ciclomotore è stato tamponato da una Suzuki Swift all'altezza del parcheggio dell'ex Tiro a Volo. Intervenuta l'ambulanza per soccorrere il ragazzino, lievemente ferito. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi e la Guardia di Rocca per la viabilità.