Murata: incidente di fronte al Comando della Polizia Civile, giovane al Bufalini

Incidente, stamattina attorno alle 8:00, a Murata di fronte al Comando del Corpo della Polizia Civile. Un 23enne, M.E., stava percorrendo in auto Via delle Carrare in direzione via del Serrone - Casole. Per cause da accertare, ha colpito il muro di contenimento di un civico alla sua sinistra. Nell'impatto, che ha causato danni strutturali al veicolo, il giovane ha riportato gravi ferite che hanno richiesto l'intervento del 118.

I sanitari, allertati dagli agenti, sono intervenuti con un'autolettiga e un'auto medica e hanno stabilizzato il conducente a bordo dell'ambulanza, prima di trasferirlo d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato. Il 23enne è stato quindi trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove gli è stata diagnosticata una prognosi iniziale di 30 giorni.

Sono in corso le indagini, da parte della Polizia Civile, per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.