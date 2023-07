Operazione antidroga a San Marino: un arresto e 10 denunce

La Gendarmeria ha arrestato un italiano per spaccio di stupefacenti. Ora l'uomo si trova nel carcere dei Cappuccini. Quando è stato fermato, l'uomo aveva addosso svariate dosi di cocaina, già confezionata. L'operazione è durata diverse settimane, durante le quali i militari hanno tenuto l'uomo sotto controllo. Nel mentre i militari del Reparto, collaborando attivamente anche con diversi gendarmi sul territorio, hanno rintracciato, identificato e interrogato diversi clienti, la cui età media – viene specificato in una nota – è ben oltre i trent’anni. Lo spacciatore aveva una lunga lista di affezionati acquirenti a San Marino; 10 di questi sono ora denunciati a piede libero. L’attività investigativa è ancora in corso per rintracciare altri soggetti coinvolti nell’acquisto di sostanze.