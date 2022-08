Ore d'angoscia per la 16enne sammarinese in gravissime condizioni in sala di rianimazione

Le condizioni della 16enne continuano ad essere definite gravissime, ma stabili rispetto a ieri. Resta dunque ricoverata in Rianimazione al Bufalini di Cesena in prognosi riservata. Nell'incidente che ha causato la morte di Simone De Luigi la ragazzina ha subito traumi e lesioni importanti, l'amputazione del piede sinistro e ha perduto molto sangue. Più a lungo persiste la stabilità delle condizioni cliniche, riferiscono dal Bufalini, più ha possibilità di farcela. Intanto il sostituto procuratore di Rimini Luigi Sgambati ha aperto un fascicolo in cui il 24 enne – anch'egli sammarinese – alla guida della Mini che ha travolto la moto, è indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Non ritirata, invece, la patente. Contrariamente alle notizie della prima ora l'esito dei test su droga e alcol, asseriti negativi, devono ancora arrivare e potrebbero servire dei giorni ma l'omicidio stradale quando c'è un mortale viene contestato di prassi. Disposto anche il sequestro dei mezzi coinvolti nel sinistro. Il conducente della Mini e le due amiche che erano con lui nella vettura sono intanto stati sentiti dalla Polizia Stradale. Ascoltati anche alcuni automobilisti ma nessuno di questi avrebbe assistito all'impatto.