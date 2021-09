Peluche irregolari importati, 10mila euro di sanzione per un imprenditore sammarinese

Etichette non a norma, con riportati dati errati del fabbricante e importatore responsabile della sicurezza del prodotto. Per questo un carico di oltre 15mila peluche è in stato di fermo amministrativo al terminal container del porto di Ravenna. La misura è stata eseguita dai funzionari Adm dell'Ufficio di Ravenna e dai militari della 2/a compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna. L'importatore è un sammarinese, che ha ricevuto una sanzione di 10mila euro se pagata entro 60 giorni.

Per la merce disposta anche la sospensione dello svincolo doganale ed è scattata la segnalazione al Misem quale autorità di vigilanza sul mercato. L'errata etichettatura costituisce violazione della prescritta certificazione di sicurezza dei prodotti 'CE' e in particolare della direttiva giocattoli 2009/48/CE. La merce è stata successivamente regolarizzata dall'importatore sotto vigilanza doganale e soltanto a seguito della verifica della conformità dell'etichettatura ha ricevuto il consenso all'immissione sul mercato.