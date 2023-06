Polizia Civile: allarme per aumento incidenti con feriti, l'ultimo in via Fondo Ausa

Incidente nella mattinata di ieri - alle 10.30 -, in via Fondo Ausa. Un'automobile guidata da un sammarinese di 73 anni che viaggiava in direzione Dogana si è scontrata con un autoarticolato guidato da un cittadino ucraino di 54 anni che percorreva la strada in senso opposto. Le cause del sinistro, avvenuto dalle parti del distributore di benzina, sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Civile, intervenuta sul posto. Per il cittadino sammarinese, soccorso dal personale del 118 e trasportato per gli accertamenti all'Ospedale di Stato, è stata formulata una prognosi di 25 giorni.

La Polizia Civile ha registrato un costante incremento degli incidenti stradali con feriti, sul Titano. A causarli sarebbe il crescente traffico dovuto al termine delle lezioni scolastiche, al flusso veicolare e cicloturistico in aumento, e alle manifestazioni presenti sul territorio. Dalla Polizia Civile quindi, l'invito rivolto agli utenti della strada a mantenere, un alto livello di attenzione, guidando con prudenza e responsabilità.