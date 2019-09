Polizia Civile: controlli a Borgo Maggiore, ritirate tre patenti

Tre patenti ritirate e 4 automobilisti sanzionati. E' questo il bilancio di uno dei controlli periodici messi in atto dalla Polizia Civile venerdì sera, volti a prevenire gli incidenti. Le pattuglie, anche con l'utilizzo di unità cinofile per la bonifica dei mezzi, hanno fermato le auto in via 28 luglio, a Borgo Maggiore: prima in direzione discendente poi in salita verso Città, fino alle prime ore dell'alba.

Tra i conducenti fermati e sottoposti all'alcol test, 9 sono risultati positivi, al di sotto dello 0,50 g/litro, 4 tra 0,50 e 0,80, ragion per cui è scattata la multa, mentre 3 automobilisti erano al volante con tasso alcolico superiore allo 0,80. Gli agenti gli hanno ritirato la patente.