Polizia denuncia sammarinese per ubriachezza molesta

Sabato 25 febbraio la Polizia è intervenuta in un locale pubblico a Borgo Maggiore in quanto vi era la presenza di un soggetto che creava disturbo ai clienti. Nonostante una prima diffida e l’allontanamento dell'uomo, quest’ultimo si è introdotto nuovamente nel locale manifestando ubriachezza molesta verso i presenti. A seguito di questa condotta il cittadino sammarinese classe 1969 è stato portato in Comando e denunciato a piede libero per il reato di manifesta ubriachezza molesta in luogo pubblico.