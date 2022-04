Presunte molestie a Palazzo: depositata la denuncia nei confronti di Simoncini

È stata depositata la denuncia in Tribunale da parte della donna vittima di molestie tra le mura di Palazzo Pubblico, nel caso che ha coinvolto l'ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini. Sarebbero diverse le ipotesi di reato - come anticipa L'Informazione - non solo per le presunte molestie ma anche per l'incarico ricoperto in quel momento. Lo stesso Simoncini, in una nota, aveva affermato di “non aver fatto nulla di male”, pronto a tutelare la propria onorabilità. Vicenda che ora approda nel palazzo di Giustizia.