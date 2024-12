Processo Antonelli: è il giorno della sentenza al Tribunale di Pistoia

C'è attesa per la sentenza relativa al caso Michael Antonelli prevista per il primo pomeriggio al tribunale di Pistoia. Il processo vede, come imputati, il Direttore di gara e il Presidente della società organizzatrice. Il giovane ciclista cadde, nel 2018, durante la Firenze-Viareggio, a Limestre. Per il Pm, che ha chiesto due anni di reclusione per omicidio colposo, proprio la caduta fu la causa diretta della morte dell'atleta, deceduto due anni dopo all'Ospedale di Stato. Per l’accusa, gli imputati avrebbero dovuto provvedere alla segnalazione della pericolosità della curva dove avvenne l'incidente e attrezzarla con i dispositivi di sicurezza necessari, così da impedire al ciclista di precipitare nel dirupo durante la discesa.