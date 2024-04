Processo Banca CIS e titoli "Demeter": prosegue l'esame dei testimoni

In Tribunale nuova udienza per il processo principale legato alla vicenda Banca Cis in cui sono a giudizio il finanziere Francesco Confuorti, l'ex direttore e amministratore delegato dell'istituto di credito Daniele Guidi, l'ex direttore generale di Banca Centrale Lorenzo Savorelli ed altri nove imputati. Prosegue l'esame dei testimoni. Sentito in apertura di udienza il consulente di Banca Centrale, che è parte civile nel procedimento. A proposito dell'operazione Demeter ha riferito che, secondo i suoi calcoli, valutando tutti i costi e le circostanze, ha generato un danno di circa 2 milioni e 300mila euro. In corso la deposizione di un membro del collegio sindacale di Asset Banca.

Seguiranno aggiornamenti