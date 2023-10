Processo Buriani-Volpinari: verrà sentita come testimone Valeria Pierfelici

Procura del Fisco, difese e parti civili, si attendevano già oggi la sentenza di primo grado, nel processo in cui sono imputati, per abuso di autorità e falso ideologico, i commissari della Legge Alberto Buriani e Antonella Volpinari, ma con un'ordinanza a sorpresa il giudice Adriano Saldarelli ha aggiornato il processo al 15 novembre per ascoltare come testimone il Commissario della Legge Valeria Pierfelici che all'epoca dei fatti era Magistrato Dirigente.

Il procedimento contro Buriani e Volpinari era scaturito dalla denuncia presentata dagli ex vertici di Asset Banca Barbara Tabarrini e Stefano Ercolani secondo i quali l'indagine in pool dei due magistrati inquirenti nei loro confronti, per amministrazione infedele, non era legittimata dall'atto di delega del Magistrato Dirigente.

Per le difese di Buriani e Volpinari, invece, le indagini in pool, erano previste dalla legge 100 del 2013 e dalle disposizioni sulla distribuzione dei carichi di lavoro, impartite dalla dottoressa Pierfelici e sarà dunque proprio quest'ultima, probabilmente, a dirimere la vicenda con la sua testimonianza. Oggi entrambe le difese avevano chiesto l'assoluzione degli imputati, cosi come aveva già fatto il Pf in una precedente udienza, mentre le parti civili in rappresentanza di Tabarrini ed Ercolani e dell'Eccellentissima Camera avevano chiesto la condanna e il risarcimento.