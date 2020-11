Processo Ciavatta-Santi: sentenza attesa a gennaio 2021

Nuova udienza oggi in Tribunale per il processo sugli accadimenti del 30 maggio 2018 nella sede della Cassa di Risparmio. Quel giorno Roberto Ciavatta ed Emanuele Santi - sapendo che il Cda avrebbe discusso la tutela legale ad Andrea Rosa per denunciare Elena Tonnini - si recarono nella sede della banca ed ottennero un'interlocuzione, dai toni molti accesi, con alcuni membri del Consiglio di Amministrazione. Il processo mira ad appurare se la condotta di Ciavatta e Santi, nei confronti dell'ex membro del cda Andrea Rosa, sia stata penalmente rilevante, ed anche se un post pubblicato su facebook da Ciavatta, nella stessa giornata, integri il reato di ingiuria nei confronti di Stefano Spadoni.



Oggi sentiti alcuni ex membri del Cda tra cui Gian Franco Vento – che ora è Amministratore Delegato della Banca – Antonio Kaulard e Filippo Francini. Fissata per il 7 gennaio 2021 la prossima udienza, quando verranno sentiti altri testimoni ed Andrea Rosa. La sentenza è attesa la settimana successiva.