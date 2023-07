Procura di Lucca chiede l'archiviazione: Pedini Amati non era a Viareggio

La Procura della Repubblica di Lucca ha chiesto l'archiviazione per il segretario di Stato Federico Pedini Amati per “infondatezza della notizia di reato”, in merito all'indagine che lo vedeva coinvolto, secondo l'accusa, in un caso di lesioni avvenuto a Viareggio. A comunicarlo sono gli avvocati Alessandro Petrillo e Eleonora Rossini. In una nota i legali spiegano che le indagini compiute “hanno escluso in maniera categorica qualsivoglia profilo partecipativo” di Pedini Amati “ ad una vicenda che lo ha visto coinvolto in maniera del tutto paradossale”. Il segretario infatti non si trovava nel luogo in cui si sono verificati i fatti. Inoltre, concludono gli avvocati, ”l'indagine ha accertato che i veri protagonisti dell'episodio sono stati identificati”.

Rimane però aperta la questione politica. Il segretario al Turismo, all'inizio del comma comunicazioni dell'ultima sessione consiliare, dopo aver rivelato all'Aula dell'indagine a suo carico, aveva affermato: "In questo paese si continua a colpire gli avversari in questa maniera", e aggiungendo: "Scoprirò il mandante politico e presenterò denuncia per calunnia”.