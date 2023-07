Pedini Amati informa il Consiglio di essere indagato per lesioni colpose: "Tutto falso. Non ero lì. Scoprirò il mandante politico"

Apertura dei lavori col botto in Consiglio. Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, primo a prendere la parola in comma comunicazioni, ha rivelato all'aula di essere indagato per lesioni colpose dalla Procura di Lucca che ha inviato una rogatoria al Tribunale di San Marino per chiedere assistenza giudiziaria. Pedini Amati ha letto in aula l'atto giudiziario. “È una storia incredibile – ha detto – è tutto inventato. Non posso credere al caso. In questo paese si continua a colpire gli avversari in questa maniera. Scoprirò il mandante politico e presenterò denuncia per calunnia”. Il Segretario di Stato al Turismo ha affermato che avrebbe potuto fare finta di niente ma ha preferito rendere pubblica lui stesso la vicenda. Stando alla rogatoria Pedini sarebbe accusato di aver malmenato un cittadino italiano, di origine straniera, a Viareggio, il 20 e 21 agosto 2022. “In quei giorni – ha precisato – sono stato alla Colonia e a La Verna per impegni istituzionali e con la mia famiglia. Chiederò i tabulati telefonici per poter dimostrare dove mi trovavo”. Il Segretario di Stato ha già informato il Governo ed ha anche chiesto un incontro alla Reggenza.