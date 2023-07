Approvata in notturna l'Istanza sul diritto all’affettività ed alla sessualità per le persone con disabilità

In seduta serale il Consiglio Grande e Generale ha votato sei delle 11 Istanze d'Arengo in agenda. La n° 10 che chiede sia esaminato il progetto di legge a sostegno dei giovani imprenditori è stata approvata con 38 sì, un no e tre astenuti. Approvata all'unanimità, con 44 voti favorevoli, l'Istanza d'Arengo n°11 per l'intitolazione di una sala operatoria dell'Ospedale di Stato al dottor Oliviero Soragni. Tutti favorevoli in aula anche sull'Istanza per l’introduzione di una normativa sul diritto all’affettività ed alla sessualità per le persone con disabilità. Respinta invece, con 39 no e 13 sì, l'Istanza per una strutturazione delle politiche e delle pratiche per la disabilità in una dimensione onnicomprensiva e non solo in ambito sanitario e socio sanitario. Bocciata con 20 voti contrari e 9 favorevoli anche l'Istanza per la previsione di un limite massimo di giorni tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dei centri estivi e viceversa. Respinta con 21 voti contrari e 11 favorevoli l'Istanza per contrastare l’utilizzo abusivo dei terreni statali. Poco dopo la mezzanotte la Reggenza ha constatato l'assenza del numero legale (solo 25 i presenti) e ha chiuso la seduta. La sessione del Consiglio riprenderà oggi a partire dalle 15 con l'esame in seconda lettura dell'assestamento di bilancio.