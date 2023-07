Marco Gatti: "Da un disavanzo tra entrate e uscite correnti di 15 milioni a due di avanzo"

Ad aprire in Consiglio Grande e Generale il dibattito sull'assestamento di Bilancio il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. Ha precisato innanzitutto che si passa da un disavanzo tra entrate e le uscite correnti di 15 milioni ad un avanzo di due milioni di euro. Nel calcolo – ha aggiunto – non vengono considerate le maggiori entrate Igr che stanno emergendo. Ciononostante Gatti ha assicurato che rimarrà alta l'attenzione del Governo sulla spesa. Sulle perplessità emerse nel paese in merito alle residenze fiscali non domiciliate il Segretario alle Finanze ha affermato che non potranno avere impatti negativi sul negoziato per l'accordo di associazione con l'Ue, visto che la materia fiscale non è oggetto di trattativa. Gatti ha anche detto che la misura riguarderà le persone fisiche e non le società e non è attenzionata dalla comunità internazionale. Ha infine precisato che i residenti non domiciliati dovranno risiedere in alberghi, senza dunque produrre effetti negativi sul problema della carenza abitativa in territorio. Al contrario – secondo Gatti – ci saranno effetti positivi sul settore alberghiero. Subito dopo è intervenuta la capogruppo di Libera Eva Guidi che ha rimarcato la volontà di non tornare ad un'economia opaca che in passato ha creato gravi problemi alla Repubblica. Ha inoltre aggiunto che confermando il rating “BB” con outlook stabile, Fitch ha considerato le 'vulnerabilità' del sistema bancario finanziario, le ridotte dimensioni del sistema sammarinese e la scarsa qualità dei dati, già a lungo evidenziata da Libera che da tempo chiede una riforma dell'ordinamento contabile.