Procura di Rimini: sequestro di quasi mezzo milione al commercialista Franco Botteghi

Nuovi sviluppi nell'indagine che vede coinvolto il commercialista Franco Botteghi.

La procura di Rimini, secondo quanto riporta il Resto del Carlino, ha disposto il sequestro di 487.000 di euro nei confronti del professionista sammarinese. La somma era stata utilizzata da parte del commercialista per la vendita di un'abitazione in Via della Fiera a Rimini ad una società con sede nelle British Virgin Islands che, secondo la contestazione come schermo giudirico, sarebbe sempre di proprietà dello stesso Botteghi nonostante vendita ad altri soggetti.

L'intero importo era stato incassato su un conto corrente intestato alla figlia del commercialista. Secondo gli investigatori si sarebbe trattata di una manovra strumentale, messa in atto attraverso una procura speciale atta a vendere in Svizzera, per trasferire la somma dalla società offshore (che rimaneva comunque proprietaria dell'immobile) al conto, di cui. Secondo gli investigatori si tratterebbe quindi di un tentativo da parte del commercialista di nascondere la reale titolarità delle quote.

Il pubblico ministero riminese ha disposto il sequestro della somma, che costituisce l'intero ammontare del conto corrente.