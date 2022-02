Pullman in fiamme sulla Superstrada: l'autista mette in salvo tre ragazze

Nel video l'autista che tenta lo spegnimento, l'incendio e le operazioni della Polizia Civile

Un autobus per il trasporto scolastico della ditta Bonelli Bus ha preso fuoco lungo la Superstrada, all'altezza di Fiorina. È successo nel primo pomeriggio di oggi. Si tratta di un bus navetta che stava salendo in direzione monte quando l'autista ha notato del fumo. Il guidatore ha accostato, ha fatto scendere le tre ragazze minorenni a bordo e ha tentato invano di spegnere l'incendio nel retro del mezzo.

Necessario quindi l'intervento degli agenti della Sezione antincendio della Polizia Civile per spegnere l'incendio, intervenuti sul posto con tre automezzi. Lo spegnimento delle fiamme ha richiesto circa un'ora. Sul posto anche la Guardia di Rocca. Autista e ragazze sono rimasti illesi. Presente anche la Gendarmeria per deviare il traffico nella zona, in quanto quel tratto della superstrada è stato momentaneamente chiuso per i rilievi.

L'odore acre del fumo è stato avvertito a centinaia di metri. Al vaglio della Polizia Civile le cause che hanno scatenato l’incendio.