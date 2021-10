RallyLegend: due ventenni si perdono nei boschi di Fiorentino

Sabato sera lavoro extra per i funzionari della squadra Antincendio della Polizia Civile, alla ricerca di due ragazzi nella zona boschiva di Monte Seghizzo. Sono stati proprio i due ragazzi, residenti a Pesaro Urbino, ad allertare la Centrale interforze. Intorno alle 21.12, infatti, dopo essere saliti sul Titano nel pomeriggio per guardare una prova del RallyLegend, nel ritornare all'auto parcheggiata al campo sportivo di Fiorentino, si perdevano. I due ventenni avevano infatti imboccato il sentiero turistico n°6, lungo il tratto boschivo che dal Ponte di Fiorentino arriva sino in via di Monte Seghizzo.

Un percorso fatto al buio e senza attrezzatura tanto che uno dei due ragazzi ha preso una storta che non gli consentiva di stare in piedi. I due dispersi hanno quindi inviato con il cellulare le coordinate della loro posizione. L'intervento di recupero degli agenti è durato circa un’ora.