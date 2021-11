Re Nero arriva in Cassazione. L'udienza fissata il 10 dicembre

Il processo Re Nero arriva in Cassazione. È stata fissata per il 10 dicembre l'udienza che sarà l'ultimo atto, in Italia, della vicenda giudiziaria di Asset. In secondo grado la Corte d'Appello di Bologna aveva emesso una sentenza che confermava l'impianto di quella di primo grado, mantenendo dunque l'aggravante della transnazionalità, che è stato uno dei punti nodali di questa vicenda processuale. In primo grado gli ex vertici Asset erano stati condannati a 8 anni e 10 mesi. Pene ridotte in Appello. Stefano Ercolani, all’epoca presidente Asset, è stato condannato a 6 anni e 5 mesi; Barbara Tabarrini, all’epoca direttore generale Asset a 5 anni. Già nel giorno della sentenza d'appello i due ex vertici Asset avevano preannunciato il ricorso in Cassazione.