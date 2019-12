Resta allerta arancione: incessante il lavoro delle squadre

Un' altra giornata di allerta per il presidio territoriale chiamato a fronteggiare da due giorni il maltempo. "La situazione dovrebbe migliorare in serata - dice il Capo della Protezione civile - ma anche la scorsa notte abbiamo lavorato per liberare strade e garantire la sicurezza, monitorando costantemente la situazione, grazie anche - aggiunge Fabio Berardi- al lavoro incessante della sezione antincendio della Polizia Civile e della Centrale Operativa interforze, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e coordinando il lavoro delle squadre sul territorio. L'allerta meteo resta di livello arancione e la guardia resta alta.