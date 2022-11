Riciclaggio di 1.169.164 euro: sentenza a febbraio

Nuova udienza per il processo in cui Massimiliano Marra, originario di Galatina in provincia di Lecce, è imputato per riciclaggio insieme alla moglie e alla suocera, entrambe di origine ucraina. Oggi sentiti il Direttore dell'Aif Nicola Muccioli e un perito della difesa. Al centro della vicenda 1.169.194 euro che Marra portò in banca a San Marino tra il 2006 e il 2009, prima di trasferirne una parte all'estero e una parte su altri conti accesi sul Titano. Secondo l'accusa si tratta di proventi illeciti. Attesa il 19 dicembre a Lecce la sentenza del processo in cui Marra è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, nella vicenda “Dirty Slot”. La sentenza sammarinese arriverà successivamente, il 22 febbraio dell'anno prossimo, mentre il 21 novembre verranno ascoltati alcuni testimoni.