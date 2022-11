Incidente ieri sera a Rimini, attorno alle 20. Un giovane "rider" stava consegnando delle pizze a bordo del suo scooter nella rotatoria di Via Pascoli quando, per ragioni da accertare, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto ha riportato alcune lesioni, tanto che è stato necessario l'intervento del Pronto Soccorso per il trasporto all'Ospedale Infermi. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale, ma le sue ferite non sono gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.