Rimini: Polizia arresta 54enne della ex Jugoslavia residente a San Marino

Agenti della Squadra Mobile di Rimini hanno arrestato e tradotto in carcere un 54enne originario della ex-Jugoslavia. L'uomo – afferma la Questura – era residente a San Marino, e nei suoi confronti era stato disposto un divieto di dimora in Emilia-Romagna, a causa di numerosi precedenti, tra i quali reati contro il patrimonio. Ma nonostante ciò sarebbe stato fermato più volte a Rimini: l'ultima lo scorso 8 marzo, quando si trovava all'interno di una sala giochi. Da qui l'aggravamento della misura cautelare. In manette anche un napoletano di 39 anni, ritenuto responsabile – insieme ad un complice, ancora ricercato – del furto di costose attrezzature utilizzate da una troupe RAI, che si trovava a Rimini nel luglio scorso.