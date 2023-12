Rubavano nelle auto parcheggiate fuori dalla palestra, la Guardia di Rocca ferma due pregiudicati

Ieri sera, attorno alle 18:35, la Guardia di Rocca ha fermato, nel presso del Centro Poliedro, due italiani pregiudicati, P.D. classe ’69 e P.E. classe ’68. Si trovavano a bordo di un auto con targa italiana, ritenuta responsabile di una serie di furti in territorio. I due ladri effettuavano dei furti all'interno delle auto parcheggiate nei pressi delle palestre e prelevavano al bancomat con le carte di credito rubate. I pregiudicati sono stati fermati dopo un'intensa attività investigativa e sono stati colti in flagrante. Da una perquisizione sono stati trovati nell'auto arnesi da scasso e del contante. Ancora in corso l'operazione, i due rimangono tutt'ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.