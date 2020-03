Sammarinese 'catapultato' dall'auto: si è costituito l'autista, era senza patente

È un 22enne, cittadino russo senza permesso di soggiorno e senza patente, il giovane alla guida dell'auto da cui domenica scorsa è caduto il sammarinese a Viserba di Rimini. Si è costituito spontaneamente alla Questura di Rimini lunedì scorso, riporta il Corriere Romagna, raccontando la sua verità sull'episodio. Ha definito l'episodio "una bravata" nei confronti dell'amico e ha rivelato di aver abbandonato l'auto che guidava, dopo aver commesso alcuni atti vandalici sul Titano nella notte fra sabato e domenica, poco dopo l'incidente. La Gendarmeria di San Marino aveva segnalato il mezzo anche alle autorità italiane. La decisione di costituirsi ha evitato al 22enne le manette, ma dovrà rispondere ad una denuncia a piede libero per omissione di soccorso, fuga, guida senza patente e lesioni gravissime. Per via del tempo trascorso fra l'incidente e la deposizione non è stato possibile effettuare i test per stabilire se fosse alla guida ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti. Il sammarinese, che si trova ricoverato al Bufalini di Cesena, oltre alla riduzione di alcune fratture, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della milza.