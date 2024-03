Sammarinese devasta camera d'albergo a Rimini, intervengono le forze dell'ordine

Un uomo, cittadino sammarinese di 30 anni, attorno all'ora di pranzo si è barricato in un albergo del centro storico di Rimini, in preda ad una crisi psicotica. L'esagitato, secondo quanto riporta Riminitoday, stava devastando la sua camera presso l'Hotel Card, che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, vigili del fuoco, carabinieri e un'ambulanza del 118. Il 30enne non voleva lasciare la camera, ma è stato bloccato in sicurezza dalle autorità. L'uomo è stato trasportato nel reparto di Psichiatria dell'Infermi.