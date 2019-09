San Giovanni: coppia sammarinese su uno scooterone si scontra con un cinghiale. Grave il conducente

Incidente stradale grave questa mattina in zona San Giovanni. Uno scooterone Yamaha con a bordo una coppia sammarinese, marito e moglie, si è scontrato contro un cinghiale, poco dopo il semaforo.

L'animale ha attraversato improvvisamente e lo scontro è stato fortissimo. Sul posto il 118 per i soccorsi e la Polizia Civile per i rilievi. Il conducente, 48 anni, è ricoverato all'Ospedale di Stato in prognosi riservata con un trauma toracico, mentre la donna, 50 anni, è rimasta solo ferita lievemente ed è stata dimessa nella mattinata.

Dopo l'impatto il cinghiale è scappato nella macchia.