San Marino: “Attenzione a due furgoni”, situazione monitorata dalla Gendarmeria

Prima nelle chat dei genitori, poi anche con una sorta di appello sui social, è iniziato a girare un messaggio che chiede ad adulti e ragazzini di San Marino di fare attenzione a due furgoni di colore scuro. Il tutto nasce dalla segnalazione di alcuni giovanissimi a cui i conducenti dei mezzi, nei giorni scorsi, avrebbero offerto un passaggio nel Castello di Città, in particolare nelle zone di via Napoleone e via Gino Giacomini. Poi, secondo il racconto dei minorenni, le stesse persone avrebbero scattato foto verso di loro, creando non poca preoccupazione. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine che, dopo aver avuto un contatto coi giovani, hanno subito eseguito accertamenti ad un mezzo con targa straniera che corrispondeva alla descrizione fornita. Al momento, fa sapere la Gendarmeria, non ci sono stati riscontri che possano far pensare ad intenzioni malevole o criminose, ma la situazione rimane costantemente monitorata. Il consiglio dei militari ai ragazzi, oltre a quello di prestare sempre attenzione agli estranei, è quello di fotografare la targa dei mezzi, nel caso in cui si notino movimenti sospetti.