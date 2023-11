San Marino: due furti nella notte con proprietari in casa

Due furti sono andati a segno nella notte fra giovedì e venerdì, a San Marino. E in entrambi i casi i ladri hanno agito con i proprietari presenti in casa.

La prima segnalazione alla Centrale operativa interforze è arrivata attorno alla mezzanotte per un furto in un'abitazione a Ca' Rigo, nel Castello di Borgo Maggiore. Il colpo presumibilmente sarebbe avvenuto una mezzora prima della chiamata. Dopo aver danneggiato un infisso, ignoti si sono introdotti all'interno ed hanno asportato monili e contanti. I proprietari, ancora svegli, se ne sono accorti notando gli evidenti segni di effrazione.

Dopo circa un paio d'ore – erano l'1.45 di notte – i ladri hanno fatto visita anche ad un casa di Città, in via del Voltone. In questo caso i proprietari sono stati svegliati dal rumore di un flessibile che stava tagliando la cassaforte. I ladri sono stati colti sul fatto, ma hanno fatto in tempo ad agguantare diversi preziosi, il cui valore è ancora da quantificare. Per velocizzare la fuga, i malviventi hanno lasciato sul posto gli “arnesi del mestiere”.

Sono in corso accertamenti del caso da parte della Gendarmeria che resta disponibile anche a raccogliere eventuali segnalazioni di strani movimenti.