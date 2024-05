San Marino e Francia piangono la scomparsa di Felice Chiaruzzi

Si è spento a 88 anni Felice Chiaruzzi, console onorario di San Marino in Francia. Una vita, la sua, spesa proprio ad avvicinare i due Paesi. Nato a Chaville, oltralpe, nel 1936, era rientrato in patria senza dimenticare il Paese nel quale era venuto alla luce. Per questo è stato tra i fondatori dell' Alliance francaise, nella quale negli ultimi anni era socio onorario. E messo in campo tante iniziative per avvicinare le due culture. Come il gemellaggio tra il Titano e Saint-Égrève, città francese poco distante da Grenoble nella quale so trova una "rue de la Republique de Saint Marin". Oltre a questo, per alcuni anni a Dogana, insieme agli altri sammarinesi francesi, ha creato la "Festa del 14 luglio". Lo ricordiamo sempre presente, nel corso delle cerimonie di insediamento dei Capitani Reggenti, a Palazzo Valloni, nel rendere omaggio ai Capi di Stato Eletti.

Felice Chiaruzzi lascia due figli, è stato inoltre nominato anche Cavaliere dell’ordine al Merito. La San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia e alla comunità francese sul Titano.