San Marino: fanno saltare il bancomat senza rubare nulla

Ignoti, nella notte, hanno assaltato il bancomat della Banca di San Marino di via del Serrone. I ladri hanno colpito intorno alle 2.15 di notte. L'esplosivo usato per forzare la cassa è stato dirompente e il boato si è sentito distintamente anche nelle case vicine, in molti, infatti, si sono svegliati di soprassalto senza capire cosa stesse succedendo. Al Centralino del Gruppo Interforze sono arrivate un paio di telefonate, ma la conferma di quanto fosse accaduto è arrivata con la segnalazione dell'Istituto di vigilanza di BSM.







Sul posto è intervenuta subito la Gendarmeria per ricostruire l'accaduto, ha isolato la zona per sicurezza e cominciato gli accertamenti: acquisendo testimonianze e i filmati delle telecamere dell'Istituto di Credito e delle vicinanze. I ladri non sono riusciti a portare via nulla, perché la deflagrazione ha causato diversi danni all'edificio di Murata, ma non gli ha permesso di prelevare denaro. Le forze dell'ordine stanno indagando anche sulla vettura targata Italia che è stata abbandonata di traverso sul luogo del furto, quasi a voler impedire l'accesso al parcheggio della banca da parte delle pattuglie. Si tratta di una Fiat Doblò risultata rubata poche ore prima a Rimini, in zona Villaggio Azzurro. Gli agenti del comando di Città, infatti, anche con l'aiuto dei Carabinieri, sono risaliti al proprietario che non si era ancora accorto del furto.