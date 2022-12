San Marino: nevica sui Castelli più alti: tetti e alberi imbiancati, strade pulite

Come previsto dal meteo, la neve è tornata a imbiancare i Castelli più alti della Repubblica: Città, Borgo Maggiore, Fiorentino e Chiesanuova. Finora senza creare problemi alla circolazione: le strade sono tutte pulite. Temperature intorno allo zero. Fiocchi che al momento hanno imbiancato alberi e tetti. In Italia Santa Lucia con la neve in pianura. Dopo il gelo degli ultimi giorni, con le temperature crollate fino a -25°C sulle Alpi a 3000 metri e fino a -20°C anche nei fondivalle alpini, una perturbazione in arrivo dalla Spagna porta fiocchi sparsi sulla Pianura Padana. Nel frattempo le nevicate più intense imbiancano la fascia appenninica centro settentrionale fino a quote collinari.