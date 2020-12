San Marino: presenza di Forze dell'Ordine rafforzata per l'ultima notte dell'anno

Controlli capillari, quelli della Gendarmeria. Dalla sera del 31, fino alla mattina del primo giorno del nuovo anno, le pattuglie sul territorio saranno triplicate o addirittura quadruplicate rispetto ai giorni “ordinari”, con presenza più o meno massiccia – di militari - a seconda delle fasce orarie. L'obiettivo è innanzitutto garantire un rigoroso rispetto delle normative anti-covid: dal “coprifuoco” alle 22 – per quanto riguarda la mobilità -, al divieto di organizzare feste. E poi un monitoraggio attento degli esercizi, in particolare gli alberghi, per i motivi di cui si sta dibattendo proprio in questi giorni. Nella mattinata e nel pomeriggio di domani, poi – come ogni fine anno -, varie pattuglie “supplementari” si occuperanno del contrasto e della prevenzione di rapine e furti. Anche in tempo di covid, infatti, vi è il rischio che malintenzionati approfittino della temporanea assenza delle persone dalle proprie case, in queste giornate così particolari.





Al netto di ciò sarà un ultimo dell'anno inedito per le Forze dell'Ordine, senza eventi pubblici e con l'incognita rappresentata dal comportamento dei cittadini. L'auspicio è che prevalga il senso di responsabilità, che si evitino assembramenti, party privati. Gli agenti potrebbero comunque effettuare verifiche nelle abitazioni, in determinate situazioni: segnalazioni di vicini; edifici dai quali proviene musica alta, e con molte auto parcheggiate nelle vicinanze, e così via. Già disposto, dalla Guardia di Rocca, per la notte di San Silvestro, un supplemento di pattuglia, rispetto all'ordinaria operatività diurna. Pronto anche il piano d'azione della Polizia Civile, che prevede - fino al mattino del primo gennaio - 2 pattuglie; oltre a 2 squadre antincendio pronte ad intervenire per eventuali problemi dovuti a botti o fuochi: il loro utilizzo sarà comunque possibile esclusivamente all'interno di proprietà private. A disposizione anche 2 responsabili del Corpo. Non necessaria, invece, vista l'assenza di eventi e le note misure sulla viabilità, la pattuglia della Polizia Civile a presidio di Città.