San Marino: scoperti tre profughi, nascosti in un autotreno

Si erano nascosti in un mezzo pesante, che in mattinata ha fatto tappa a San Marino, in particolare in una azienda di Chiesanuova per consegnare del materiale. La sorpresa dell'autista straniero quando, all'atto di scaricare quanto trasportato, si è trovato di fronte tre ragazzi. Immediato l'allarme alla Gendarmeria che ha preso in consegna i tre uomini e li ha portato nel comando di Città. I profughi, senza documenti, si sono dichiarati di origine afghane. Intanto sono stati sottoposti a visita medica da parte del personale sanitario che li ha trovati in buone condizioni. Difficile dare loro una età. All'apparenza maggiorenni da poco. In Gendarmeria sono stati rifocillati ed è in corso una audizione per capire come abbiano raggiunto il Titano. Sono collaborativi, forse un po' spaesati, ora con l' ausilio di un interprete i gendarmi cercheranno di scoprire di più.