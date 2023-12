San Marino: serie di furti al Ventoso negli ultimi giorni, 4 a segno

I ladri sono tornati a colpire in Repubblica. Negli ultimi giorni, infatti soprattutto nel fine settimana, approfittando dell'assenza dei proprietari in casa. La Gendarmeria conferma che almeno 4 abitazioni sono state 'visitate' nella zona del ventoso, tra i castelli di Acquaviva e Borgo Maggiore. I malviventi avrebbero rubato oro e denaro trovato all'interno, come riporta l'Informazione. Il quotidiano parla anche di un furgone, circostanza al momento non confermata.

Oltre ai 4 colpi riusciti, ci sarebbe stato anche un tentato furto, non andato a segno per la prontezza dei padroni di casa che avrebbero notato almeno due persone aggirarsi all'esterno della casa, mettendoli in fuga.

La Gendarmeria ha sentito i testimoni e sta verificando le telecamere della zona per ricostruire i movimenti dei ladri, invitando a prestare massima attenzione alla presenza di sconosciuti in prossimità delle abitazioni.