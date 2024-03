San Marino: un etto fra 'coca' ed 'ero', tre persone arrestate dalla Polizia civile

Importante operazione antidroga della Polizia civile lo scorso 6 marzo. Notizia riportata dall'Informazione secondo cui è fissato per oggi l'interrogatorio davanti al magistrato per tre persone – due nordafricani del circondario e un cittadino albanese residente a San Marino – arrestate con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono svolti, in pieno giorno, a Dogana dove i tre sono stati colti in flagrante durante la cessione di alcune dosi. Ulteriore quantitativo, circa un etto fra eroina e cocaina, racconta ancora l'Informazione, sarebbe stato trovato nell'abitazione del residente sul Titano durante la perquisizione domiciliare. Le indagini sono ancora in corso.