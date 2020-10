Scontro auto-moto a Falciano, 17enne sammarinese in prognosi riservata

Grave incidente nella serata di ieri a Falciano. In strada La Zanetta un 21enne sammarinese, alla guida di un'Audi A3, si è scontrato con una Vespa condotta da un ragazzo di 17 anni che procedeva in senso contrario. Illeso il conducente dell'auto, mentre il 17enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Stato per poi essere trasferito all'Infermi di Rimini dove si trova in prognosi riservata. Sul posto la sezione Pronto Intervento della Polizia Civile e la squadra Antincendio che hanno chiuso temporaneamente la strada per facilitare i soccorsi e rilevare le tracce del sinistro.