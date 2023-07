Serravalle: 59enne italiano cade durante la lavorazione di pannelli, 30 giorni di prognosi

Infortunio sul lavoro, nella tarda mattinata di martedì nella zona industriale della Ciarulla, a Serravalle, in strada dell'Assenzio, presso una ditta sammarinese. Un cittadino italiano di 59 anni, residente a Rimini, è caduto al suolo durante la rimozione di pannelli divisori coibentati. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario che gli ha prestato le prime cure: le sue lesioni sono state poi giudicate guaribili dai sanitari in 30 giorni. Per le fratture riportate si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Stato. Gli uomini della Sezione Antincendio della Protezione Civile, assieme ai funzionari del Dipartimento Prevenzione, intervenuti sul posto, stanno vagliando la dinamica dell’evento.