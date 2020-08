Serravalle: auto sammarinese prende fuoco, Polizia Civile indaga

Un'auto ha preso fuoco ieri sera, verso le 21.37, in via Ponte Mellini a Serravalle. Immediato l'intervento della Sezione Antincendio della Polizia Civile allertata dalla Centrale Operativa Interforze. Giunti sul posto, i funzionari, coadiuvati dalla pattuglia del Comando di Murata, hanno spento velocemente le fiamme, un intervento risolto in una decina di minuti circa. Da un primo esame dell'auto bruciata, con targa sammarinese, è stato escluso l'intento doloso, ma sono emersi altri elementi che hanno fatto scattare una indagine da parte della Polizia, anche oggi al lavoro, e che potrebbero portare a una eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria.