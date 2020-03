Serravalle: incidente sulla superstrada, traffico deviato

le immagini dell'incidente

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nella corsia discendente della superstrada all'altezza di via 25 marzo. Due vetture, una Clio sammarinese e un monovolume Ford con targa italiana stavano scendendo verso Fiorina nella stessa direzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate contatto. L'urto ha costretto la Clio a finire la sua corsa nella corsia opposta, a sinistra, in un punto dove il guard rail è interrotto per consentire l'inversione di marcia. Per fortuna senza gravi conseguenze e senza urtare le auto in salita. La Ford è invece finita sull'aiuola a destra della doppia corsia. Una dinamica al vaglio della Gendarmeria intervenuta per deviare il traffico in discesa ed accertare eventuali responsabilità.