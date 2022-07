Serravalle: moto esce di strada, 25 giorni per il centauro

Incidente stradale venerdì mattina in Strada Angariari, a Serravalle. Un riminese V.D. di 37 anni, era a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Civile, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto il 118 che gli ha prestato le prime cura. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Il centauro è stato medicato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Stato e poi dimesso. Per lui 25 giorni di prognosi per la frattura di un arto.