Serravalle: quattro denunce per furto, uno aveva rubato nello spogliatoio del Multieventi

Grazie ad una attività investigativa, la Brigata di Serravalle ha denunciato a piede libero quattro persone, accusate di furto. L'ultimo, in ordine di tempo, un cittadino italiano 36enne di origine albanese sorpreso a rubare contanti e un bancomat in uno spogliatoio del Multieventi. Nelle settimane precedenti, la stessa Brigata ha individuato tre soggetti - una 54enne di Forlì, un cittadino messicano di 49 anni e un cittadino rumeno 56enne -, autori di distinti furti negli esercizi del San Marino Outlet Experience. La donna aveva asportato un porta tessere, il 49enne un portafoglio, mentre il cittadino rumeno una borsa; tutti oggetti di alto valore. Per arrivare alle individuazioni, i militari della Gendarmeria hanno raccolto testimonianze e si sono avvalsi delle registrazioni di telecamere pubbliche e private. Dopo aver attenzionato le targhe degli individui, gli agenti hanno aspettato il loro ritorno in territorio per contestare loro i furti. Viste le prove difficilmente contestabili e dopo l'interrogatorio con le garanzie di legge, tutti hanno ammesso gli addebiti.