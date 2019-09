Smercio falsi orologi, dall'Austria a San Marino e Toscana: 6 arresti

6 misure di custodia cautelare – 3 in carcere, 3 ai domiciliari – disposte dal Gip di Firenze ed eseguite dalla Guardia di Finanza di Pisa e Viareggio per soggetti accusati di far parte di un'organizzazione criminale specializzata nella contraffazione di orologi di lusso. Sequestrati 12.000 pezzi. Gli articoli venivano dall'Austria. Una volta arrivati in Italia, venivano venduti a grossisti di San Marino e della Toscana.

Secondo le indagini, la cellula campana gestiva l'importazione degli orologi, quella cellula viareggina commerciava nelle zone turistiche della Versilia e quella sammarinese seguiva la distribuzione nel Riminese. Due i canali: uno online con falsi di qualità e prezzo fino a 300 euro, e uno 'low cost' su mercati e piazze turistiche.

(Fonte ANSA)