Strada ghiacciata, incidente a Murata. Le Giunte invitano alla prudenza

Incidente nella serata di venerdì a Murata. In via della Carrare, all'altezza del civico 25, si sono scontrate frontalmente due auto. Sul posto è intervenuto il 118 di San Marino con un'ambulanza che ha trasportato uno dei conducenti al pronto soccorso. La Gendarmeria ha invece chiuso la strada in entrambe le direzioni per oltre due ore per agevolare i rilievi e rimuovere i frammenti delle carrozzerie dalla sede stradale. Alla base dell'incidente, con tutta probabilità, il ghiaccio che si è creato con l'abbassarsi delle temperature, soprattutto nella parte alta della Repubblica. Diverse le segnalazioni sui social in tal senso. Anche i Capitani di Castello di Città e Borgo Maggiore, Tomaso Rossini e Barbara Bollini, hanno scritto post invitando gli automobilisti a procedere con prudenza nei territori di competenza.