Tentata rapina ad Asset Banca nel 2015: a Rimini assolto l'unico imputato

Si è chiuso con l'assoluzione per insufficienza di prove al Tribunale di Rimini il processo al bellariese Mariano Onfri per la tentata rapina del novembre 2015 alla filiale di Asset Banca di Domagnano. Due malviventi, con il viso coperto da maschere in lattice, tentarono il colpo ma venne scongiurato dal coraggio di una dipendente che fece scattare l'allarme e obbligò i banditi alla fuga a mani vuote. Il Pubblico Ministero Davide Ercolani ha annunciato appello. Il processo si è potuto svolgere anche in Italia, nonostante il reato sia stato commesso sul Titano, in base dell'articolo 9 del codice penale.