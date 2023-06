Tragedia sul lavoro, sei indagati per la morte di Pepe

Sei persone sono indagate per la morte di Michele Pepe, l'operaio di 65 anni precipitato da un’impalcatura al quinto piano di una palazzina in ristrutturazione. La tragedia avvenne il 10 giugno scorso in via Marvelli, a Rivazzurra di Rimini. Nel registro degli indagati figurano il datore di lavoro del piastrellista, il direttore tecnico del cantiere, uno dei soci della ditta che si è occupata dell’installazione del ponteggio, il coordinatore dei lavori, l’amministratore e l’ex amministratore della ditta committente. Si tratta di un atto dovuto, indispensabile per consentire agli inquirenti di compiere gli accertamenti dovuti.