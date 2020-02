Tribunale: rinviata al 13 maggio la prima udienza del processo a Gabriele Gatti e Clelio Galassi

Doveva essere celebrata l'11 marzo, la prima udienza del processo per riciclaggio contro i due ex leader della DC Gabriele Gatti e Clelio Galassi; ma è di queste ore la notizia di un rinvio di circa 2 mesi. All'origine di tutto – fa sapere la Difesa di Gatti – un ritardo nella notifica, alla Procura del Fisco, del decreto di citazione; che deve pervenire alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza. A questo punto l'inizio del processo è deciso per il 13 maggio. La vicenda che vede coinvolti i due ex Segretari di Stato è quella della movimentazioni di denaro legate alla realizzazione del Centro Uffici dei Tavolucci. Quella che a San Marino è stata definita da alcuni “madre di tutte le tangenti”.